Тайны «борщевицкого раздолья»

Колесо обозрения

Все яд, и все — лекарство: как выжать спирт из опасного сорняка

Люди годами ломали голову — думали, как изжить борщевик, а, отчаявшись, стали предлагать способы полезной переработки. Например, перегонки опасного сорняка в этиловый спирт. Заманчивая идея всерьез взволновала даже власти Ленобласти . Ведь это же все равно, что мусорную долину превратить в цветущую оранжерею, и, безусловно, круче, чем «выжать спирт из табуретки». Мы решили, что эта тема достойна нашей новой рубрики «Колесо обозрения».

Бессмысленно и беспощадно

Попытки вытравить разного рода вредоносными веществами, вырубить, выкосить борщевик, колоннами «колосящийся» на просторах России , до сих пор завершались сокрушительным поражением наступающих и победой опасного сорняка.

Увы, борщевик Сосновского занимает около 30% из 196 млн га сельхозугодий страны. В Ленобласти борщевик произрастает на площади, в общей сложности, равной примерно 100 тыс. га земли. На целевую программу борьбы с ядовитым сорняком регион в течение пятилетки потратил более 163 млн рублей.

Дорогостоящую, но малорезультативную борьбу с борщевиком (бой «бессмысленный и беспощадный») ведут многие регионы. Информация о его распространении напоминает военные сводки. Задействованы и научные силы, в том числе начинающие ученые. Скажем, в прошлом году студенты Национального исследовательского университета «МЭИ» предложили собственный вариант переработки борщевика Сосновского: презентовали не имеющую аналогов стеклоомывающую жидкость, получаемую из этого опасного сорняка. Правда, пока не ясно, следует ли считать этот, как и любой другой способ, результативным.

Тем не менее, война продолжается. Больше того, предлагаются креативные технологии, типа гнать из борщевика этиловый спирт. Не чудо ли! О такой необычной возможности сообщил на недавней встрече с областными парламентариями глава Ленобласти Александр Дрозденко . А несколько позже, в Выборге , на заседании Общественного экологического совета при губернаторе был представлен проект чудесного превращения борщевика в биотопливо. Заманчиво, да и только!

«Мне недавно презентовали производство этилового спирта из этого растения», — поделился он с депутатами, и пообещал: «Если себестоимость производства этилового спирта из борщевика невысока, то можно его использовать для технических нужд».

После этого заявления народ стал активно обсуждать в социальных сетях преимущества такого способа получения этилового спирта: «Зачем же для технических?..»; «Тем, что в технических целях, тоже охотно угощались бывало». «Чудный пример превращения яда в лекарство!»; «В нашем пьющем Отечестве все возможно». Впрочем, звучат и сомнения: «Кого из знакомых не спрашивала — никто про то, чтобы спирт — из борщевика не слыхал, но все оживились».

Чудо-биомашина

«Все яд, и все лекарство», — говаривал Парацельс, и был прав. Примерно ту же позицию поддержал руководитель Общественного экологического совета при губернаторе Юрий Шевчук

«Скашивая борщевик и перегоняя его на биоэтанол и древесный уголь, мы можем получить такое количество возобновляемого биотоплива в год, которого хватит, чтобы отказаться от использования газа и мазута для отопления коммунальных объектов», — заявил он, и заверил, что такая сногсшибательная технология уже проверена на деле.

Реализацию экономического потенциала борщевика Сосновского, как агропромышленной и технической культуры, оказывается уже успели проверить в «Экопарке Жельцы» Лужского района.

Больше того, проектом определены направления использования борщевика. Первым пунктом значится увеличение кормовой базы животноводства, «при удалении из БС кумаринов и фурокумаринов». Помнится, изначально борщевик и хотели использовать в СССР, именно как кормовую базу. Тогда не вышло!

Второе возможное предназначение: производство сахара. Третье — получение биоэтанола. Четвертое: получение древесного угля для бытовых нужд посредством немецкой уже хорошо освоенной технологии. Пятое: получение целлюлозы для дальнейшего производства картона. Шестое: получение пилетов и гранул для отопительного оборудования. Седьмое: применение в качестве ценного сырья для фармацевтической промышленности. Восьмое: применение в качестве ценного сырья для парфюмерной промышленности. Из всего этого можно понять, что борщевик — национальное достояние, а вовсе не яд!

Авторы проекта называют его инновационную сущность (например, получение древесного угля широкого спектра со сроком окупаемости: два-три года) и предлагают

получить первую партию топлива из борщевика уже в 2018 году. Новые потенциальные переработчики «ленинградского» борщевика даже называют ориентировочную себестоимость: цена одного литра биоэтанола — 7 рублей. Из одной тонны зеленой ядовитой массы получаем 145 л биоэтанола. Фантастика! Спрашивается: что же вы раньше молчали, и почему борщевик до сих пор «колосится» на просторах нашей Родины?

Сосчитать — еще не все Столько заманчивых предложений, но идет время, а должной эффективности нет — сорняк распространяется быстрее, чем новеллы о способах борьбы с ним, — признают ученые. И называют причину распространения сорняка-завоевателя: бесхозяйственность, отсутствие системного научного подхода к использованию земель. Так может быть все гораздо проще, чем представляется: «живите в доме, и не рухнет дом»? Хотя, каков хозяин, таковы и стены, как в детской сказке про трех поросят.

Чтобы исключить бесхозяйственность, власти Ленобласти решили провести инвентаризацию неиспользуемых земель сельхозназначения — ведь борщевик особенно любит произрастать на полезных землях. Чиновники подсчитали, что сейчас в регионе не обрабатывается около 120 тыс. га (почти шестая часть всех сельскохозяйственных земель). «Ядовитый зонтик» особенно распространен в Волосовском, Гатчинском, Лужском и Кингисеппском районах, преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения и отводов автодорог. Но эта цифра требует проверки, поэтому решено создать интерактивные карты, которые помогут наладить четкий кадастровый учет земель. Правда, сосчитать — еще не все! Стоит понять, что на этой земле делать.

В этом смысле, кстати, может оказаться полезной предложенная Дрозденко в этом году программа «Ленинградский гектар» (аналогичная «Дальневосточному гектару»). Но работать ей предписано в отдаленных районах, типа Подпорожского и Лодейнопольского. Туда разрабатывать земли, как полагают ее сторонники, должны желающие всерьез заняться землей переселенцы из других регионов. Но опять же, если поедут и захотят возиться с нашим «борщевицким раздольем»…

«Ленинградский гектар», — тема для следующего «Колеса обозрения».