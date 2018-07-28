Борщевик наступает. Война без особых причин

Травмпункты и ожоговые центры сибирских городов переполнены. Пациенты — люди с сильнейшими химическими ожогами. Всему виной — ядовитое растение, оккупировавшее дачные участки, городские леса, скверы и парки.

Жительница Новосибирска Людмила Бибикова — заядлая дачница. Несколько лет назад Людмила впервые заметила, что после работы на участке тело покрывается огромными волдырями, которые долго не заживают и оставляют ужасные шрамы. Врачи ничего не могли объяснить. Наконец, женщина сама обнаружила причину своих травм — ядовитый сорняк борщевик. С тех пор дачница каждое лето самоотверженно борется с растением. Но перевес по-прежнему на его стороне.

Ползучая атака

Госдуме представители аграрного сектора и экологи ещё с конца прошлого года говорят о необходимости создания федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком Сосновского. Это растение стало настоящим бедствием для России . Площадь занятой им территории увеличивается на 10% ежегодно. Сегодня она превышает 1 млн га.

«Это действительно опасное растение, — говорит фитотерапевт, доктор медицинских наук Сергей Корепанов . — В соке борщевика содержится вещество фурокумарин, делающее кожу очень чувствительной к ультрафиолету. Даже простого прикосновения достаточно, чтобы ядовитый сок попал на кожу и под воздействием солнечных лучей появилось воспаление. Часто это болезненные волдыри с долго заживающими язвами».

При ожогах соком борщевика 80% кожи возможен даже летальный исход.

Только гербициды могут победить

После Великой Отечественной войны решением XXXVI пленума секции животноводства Академии сельскохозяйственных наук в 1951 году борщевик Сосновского стали массово культивировать в СССР как силосное растение на корм скоту. Но оказалось, что молоко у коров, отведавших такого силоса, становится горьким. Выращивать сорняк прекратили. Однако было поздно — борщевик вышел из-под контроля и расселился повсеместно, забивая культурные растения.

Ситуация усугубилась в 90-е годы, когда сотни гектаров сельхозугодий оказались брошенными. «Ядовитое растение активно распространяется, если с ним не бороться», — констатирует профессор Томского государственного университета (ТГУ) доктор биологических наук Александр Эбель.

Эффективный способ уничтожения сорняка — гербициды. Но их запрещено использовать в населённых пунктах, так как эти химические вещества опасны для здоровья людей. Остаётся механический способ — выпалывание, выкапывание. Однако на это уйдёт не один десяток лет, и ещё неизвестно, кто победит — сорняк или человек.

— Существуют два основных вида борщевика: борщевик сибирский и борщевик Сосновского. Именно борщевик Сосновского ядовит. В 50-е годы прошлого века это растение казалось сказочно перспективным: его высота достигает 4 метров, диаметр стебля — 10 см, накопление зелёной массы просто невероятное. Спокойно переносит заморозки до -5 градусов, что очень важно для северных районов страны. Обладает колоссальной семенной продуктивностью, на одном растении образуется до 50 000 семян. Посевы борщевика Сосновского не поражаются насекомыми. Кроме того, в семенах борщевика содержатся активные вещества, тормозящие развитие семян других растений. Собственно поэтому распространение борщевика в конечном итоге оказалось бедствием.

Для борьбы с этим растением пытаются создать селективный гербицид, но пока безуспешно. История с борщевиком Сосновского ещё раз показывает, как бездумное отношение человека к природе, вмешательство с нарушением достаточно хрупкого баланса жизнедеятельности флоры и фауны на нашей планете без учёта выявления и предотвращения возможных негативных последствий могут привести к непоправимым, часто необратимым негативным последствиям и даже к глобальным катастрофическим явлениям!