Акция для любителей живописи прошла в этнодеревне «Бибирево»

Дом культуры «Смена» в минувшую субботу, 21 июля, проведел сетевую акцию «Московский пленэр». В этот день каждый желающий смог попробовать себя в новой роли и написать свою первую картину на открытом воздухе.

Кстати, материалы для творчества участникам предоставили. А работы, сделанные во время акции, будут представлены на выставке в культурном центре «Москвич» с 14 по 31 августа.

Напомним, этнодеревня «Бибирево» расположена в зелёной зоне реки Чермянки между улицами Белозерская, Лескова и Корнейчука в районе Бибирево. (ео)