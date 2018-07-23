Пенсионеры из Бибирева освоят восточную дыхательную гимнастику

В рамках проекта «Московское долголетие» на базе территориального центра социального обслуживания «Бибирево» открылось новое направление — общая физподготовка с элементами древней китайской дыхательной гимнастики цигун. Занятия проходят в рамках проекта «Московское долголетие», сообщили в администрации учреждения.

— Занятия проходят на свежем воздухе в парке «Этнографическая деревня „Бибирево“. По мнению мастеров цигун, многие из нас дышат неправильно, используя меньше трети объема своих легких. Дыхательная гимнастика цигун расширяет возможности дыхательной системы, обеспечивая постоянный обмен кислорода и углекислого газа, улучшая кровообращение, способствуя поддержанию физической формы, спокойному и ясному мышлению, — рассказали в администрации ТЦСО „Бибирево“.

Там отметили, что комплекс упражнений, которые входят в цигун, не требует предварительной подготовки и легко адаптируется под любую возрастную группу.

Напомним, записаться для участия в проекте можно при личном визите в ТЦСО „Бибирево“, который находится по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2 (кабинет 107), а также по телефону 8 (499) 207-21-44. (ис)