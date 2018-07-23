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Воробьев напомнил о необходимости увеличить объем производства молока
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Воробьев напомнил о необходимости увеличить объем производства молока 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Производство молока в Подмосковье необходимо довести до уровня 1 миллиона тонн в год, по итогам 2018 года в регионе намерены произвести 700 тысяч тонн молока, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сказать, что Московская область — это аграрный край, мы не можем. Вместе с тем 700 тысяч гектаров в нашем распоряжении, и мы заставили каждый клочок земли, по сути, работать на производство зерна, кормов, высокотехнологичной продукции. И по молоку у нас есть план довести до 1 миллиона тонн, в этом году мы уже касаемся отметки 700 тысяч тонн молока, у нас пришли два крупных инвестора», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье поддерживают фермеров, в том числе действует специальная программа для сыроваров.
«Есть сырный кластер в Дмитровском округе. Соответственно, мы компенсируем до 20-25% капитальных затрат тем, кто построит сырные заводы. Это серьезно стимулирует инвесторов, и у нас сегодня есть четыре-пять конкретных предприятий, в том числе европейских, которые хотят инвестировать», — заключил Воробьев.
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