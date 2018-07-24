Душевые кабины и футбольное поле — подведены итоги конкурса на лучший бытовой городок

24 июля в столичном Департаменте строительства подвели итоги конкурса «Бытовой городок — 2018». За звание лучшей компании, обеспечившей своим рабочим комфортные условия труда, боролись шесть претендентов.

Конкурс проходил в двух номинациях: стройплощадки, оборудованные на объекте, где работают до 100 человек, и бытовые городки, созданные для более чем одной сотни специалистов.

— Конкурсная комиссия оценила обустройство бытовых городков, их эстетическое оформление, а также создание для рабочих комфортных санитарно-бытовых условий, включая предоставление фирменной спецодежды и горячего питания, — рассказали в Стройкомплексе.

По решению жюри, первое место в номинации «до 100 рабочих» заняла строительная компания, которая возводит жилую высотку в районе Некрасовка. Комиссии понравились не только уютные бытовки с удобными душевыми кабинами, но и спортплощадка, где есть теннисный стол и футбольное поле с волком Забивакой, который помогает вратарю. В номинации «свыше 100 рабочих» победила другая компания, что также строит дома в Некрасовке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Лаптев, председатель профсоюза строителей Москвы

— Есть стандарт бытового городка, и победители его полностью выполнили. О том, что на стройплощадке комфортно работать, говорит не только наша конкурсная комиссия, но и сами специалисты, в том числе будущие инженеры — студенты, которые проходят практику на одном из объектов. В бытовом городке есть где переодеться, спокойно пообедать и привести себя в порядок после трудового дня. Победители получат дипломы и денежные премии в размере от 120 до 180 тысяч рублей.