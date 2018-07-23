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Бытовой городок строителей в Некрасовке претендует на лидерство в городском конкурсе
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Бытовой городок строителей в Некрасовке претендует на лидерство в городском конкурсе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Бытовой городок на площадке строительства жилого дома в Некрасовке (АО «ДСК-1» МУ-1) осмотрела конкурсная комиссия отраслевого смотра-конкурса «Бытовой городок — 2018».
Во всех бытовых помещениях городка имеются душевые кабины, на окнах и в дверных проемах установлены антимоскитные сетки с магнитными защелками, питьевая вода в кулерах есть в каждой бытовке. Питаются рабочие в столовой. Также в городке оборудован уголок по охране труда, а на территории — спортплощадка с теннисным столом и футбольным уголком с газоном и волком-Забивакой в качестве вратаря.
У бытового городка в Некрасовке есть все шансы на первенство. Узнать это можно будет в ближайшее время — итоги подведут 24 июля. Победителей и призеров, которых определит комиссия, наградят дипломами профсоюза строителей и денежными премиями.
В ходе осмотра члены конкурсной комиссии оценивали состояние обустройства бытовых городков, их эстетическое оформление, наличие документации, обеспечение работающих санитарно-бытовыми условиями, горячим питанием, медпомощью, фирменной спецодеждой и другое.
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