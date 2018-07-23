«Вокруг мухи и мерзкий запах». В Нижневартовске дачники сделали жуткую находку

Жители Нижневартовска нашли возле своих дачных участков свалку с биологическими отходами. Судя по величине мешков и торчащим рогам, внутри — коровьи головы. Сколько они там лежат, сказать сложно.

Сейчас делом уже занимается полиция. Им предстоит выяснить, кто из фермеров таким образом избавился от останков животных. Силовики уже сообщили, что сделать это будет крайне сложно, потому что рядом находятся несколько фермерских хозяйств.

Ближайшее к этой свалке — хозяйство Николая Мезенцева, который в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» открестился от нее.

«Мешки не мои, — заявил он. — Да, я знаю про эту свалку, но она не моя. Могли подбросить кто-то из конкурентов, могли просто люди, забив животное, бросить мешки ближе ко мне, потому что все знают, что тут есть фермер и на него можно потом будет свалить».

Однако соседи фермера говорят, что не удивлены появлением потенциально-опасной свалки. Они признались, что ни удивятся, если узнают, что организовал ее сам Мезенцев. По их словам, у него нет специального утилизатора для подобных отходов и так избавляется от отходов Мезенцев не впервые. Однако доказательств этому никаких нет.

«Это свалка там уже недели две или три. Мухи летают, запах стоит неприятный, жара же у нас, — рассказывает Игорь Степанов , чей участок расположен неподалеку. — Но, в общем-то, не мешает. А если там зараза какая-то есть, то уже какая разница? Пока будут разбираться, чья свалка, пока вывозить будут, еще месяц пройдет».

Отметим, что в ближайшее время специалисты городского управления экологии и природопользования ликвидируют свалку. Югорчанам напоминают, что в подобных ситуациях необходимо сразу же сообщать в ветеринарный надзор города, для того чтобы специалисты приняли необходимые меры по обезвреживанию.

Фото: Джаван Керимов