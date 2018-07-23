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За аттракционами проследят регионы
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За аттракционами проследят регионы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Государственный технический надзор за состоянием аттракционов передадут на региональный уровень. Соответствующий закон одобрен на заседании Комитета Совфеда по экономполитике.
Закон разработан Самарской областной думой. Авторы инициативы отмечают, что сейчас полномочия по осуществлению надзора за техническим состоянием аттракционов не закреплены ни за одним органом государственной власти. Это приводит к росту несчастных случаев при эксплуатации аттракционов.
Документ предполагает, что аттракционная техника будет предметом госнадзора и за её состояние будут отвечать региональные отделения Ростехнадзора. Сенаторы поддержали инициативу.
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