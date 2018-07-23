За аттракционами проследят регионы

Государственный технический надзор за состоянием аттракционов передадут на региональный уровень. Соответствующий закон одобрен на заседании Комитета Совфеда по экономполитике.

Закон разработан Самарской областной думой. Авторы инициативы отмечают, что сейчас полномочия по осуществлению надзора за техническим состоянием аттракционов не закреплены ни за одним органом государственной власти. Это приводит к росту несчастных случаев при эксплуатации аттракционов.