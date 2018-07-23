На аккаунт Владимира Васильева в Instagram подписались 50 тысяч человек

На аккаунт Владимира Васильева в Instagram подписались 50 тысяч человекОфициальный аккаунт врио Главы Дагестана Владимира Васильева в сети Instagram набрал 50 тысяч подписчиков.

За деятельностью главы республики активно следят и комментируют жители республики. Вот некоторые комментарии дагестанцев, показывающие их отношение к нынешнему руководству республики:

«ВАСИЛЬЕВ, МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!»

Собака лает, а караван идет. Продолжай Васильев и дальше. Ты молодец. Можешь уходить из Дагестана, когда посадишь последнего вора. Честь и хвала тебе.

Я рада за вас, наконец, в Дагестане происходят большие изменения к лучшему. Спасибо Васильеву.

Васильева Уважаю. Человек с железной выдержкой, ответственно и профессионально относящийся к своему делу! Доброжелателен к народу Дагестана!