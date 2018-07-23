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На аккаунт Владимира Васильева в Instagram подписались 50 тысяч человек
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На аккаунт Владимира Васильева в Instagram подписались 50 тысяч человек 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
На аккаунт Владимира Васильева в Instagram подписались 50 тысяч человекОфициальный аккаунт врио Главы Дагестана Владимира Васильева в сети Instagram набрал 50 тысяч подписчиков.
За деятельностью главы республики активно следят и комментируют жители республики. Вот некоторые комментарии дагестанцев, показывающие их отношение к нынешнему руководству республики:
«ВАСИЛЬЕВ, МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!»
Собака лает, а караван идет. Продолжай Васильев и дальше. Ты молодец. Можешь уходить из Дагестана, когда посадишь последнего вора. Честь и хвала тебе.
Я рада за вас, наконец, в Дагестане происходят большие изменения к лучшему. Спасибо Васильеву.
Васильева Уважаю. Человек с железной выдержкой, ответственно и профессионально относящийся к своему делу! Доброжелателен к народу Дагестана!
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