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В Петербурге сняли на видео рукоблуда, которого очень возбуждают входные двери
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В Петербурге сняли на видео рукоблуда, которого очень возбуждают входные двери 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В нескольких многоэтажках на улице Луначарского в Петербурге камеры видеонаблюдения засняли онаниста-рецидивиста. Мужчина приходил в подъезды, вставал у входных дверей в квартиры и начинал ублажать себя.
Сообщается, что рукоблуд заклеил одну из камер видеонаблюдения, однако не заметил, что в домах их обычно установлено несколько. Поэтому все, чем занимается неизвестный мужчина — стало достоянием общественности.
По словам местных жителей, хулиган-извращенец всегда проникал в дома под покровом ночи, в надежде, что его никто не увидит. Однако зачем он это делает и чем его так привлекают двери — неизвестно.
Жители района серьезно обеспокоены.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в США разыскивают пассажира, звучно мастурбировавшего в салоне самолета.
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