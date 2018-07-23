В Петербурге сняли на видео рукоблуда, которого очень возбуждают входные двери

В нескольких многоэтажках на улице Луначарского в Петербурге камеры видеонаблюдения засняли онаниста-рецидивиста. Мужчина приходил в подъезды, вставал у входных дверей в квартиры и начинал ублажать себя.

Сообщается, что рукоблуд заклеил одну из камер видеонаблюдения, однако не заметил, что в домах их обычно установлено несколько. Поэтому все, чем занимается неизвестный мужчина — стало достоянием общественности.

По словам местных жителей, хулиган-извращенец всегда проникал в дома под покровом ночи, в надежде, что его никто не увидит. Однако зачем он это делает и чем его так привлекают двери — неизвестно.

Жители района серьезно обеспокоены.