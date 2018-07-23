В Москве дорожный патруль ЦОДД спас застрявшего в машине котенка 

Сотрудники патруля Центра организации дорожного движения Москвы спасли котенка, который спрятался на защите картера двигателя автомобиля, сообщает РИАМО.
"Дорожный патруль ЦОДД спас сегодня котенка, который спрятался на защите картера двигателя", — сказал представитель пресс-службы ЦОДД.
Водитель понял, что в моторном отсеке что-то находится, когда услышал посторонние звуки во время движения.
Представитель пресс-службы добавил, что котенок не пострадал. Ему уже нашли нового хозяина — животное отдали охраннику на ближайшей стройке.