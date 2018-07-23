Власти Саранска предложили раздать флаги ЧМ-2018, украшавшие город, всем желающим 

«Очень много просьб заполучить символику чемпионата на память как сувенир. В основном, это касается флагов… Все флаги, которые мы снимаем, мы должны сохранить и, возможно, передавать людям, кто изъявляет такое желание», — цитирует «Столица С» слова мэра Саранска Петра Тултаева. Мэр также распорядился передать образцы флагов в краеведческий музей, где будет создана экспозиция, посвященная чемпионату мира. Власти региона рассчитывают, что впоследствии она станет отдельным музеем.
Во время ЧМ-2018 Саранск принял четыре матча турнира.