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Власти Саранска предложили раздать флаги ЧМ-2018, украшавшие город, всем желающим
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Власти Саранска предложили раздать флаги ЧМ-2018, украшавшие город, всем желающим 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ИА "МардовМедиа"
«Очень много просьб заполучить символику чемпионата на память как сувенир. В основном, это касается флагов… Все флаги, которые мы снимаем, мы должны сохранить и, возможно, передавать людям, кто изъявляет такое желание», — цитирует «Столица С» слова мэра Саранска Петра Тултаева. Мэр также распорядился передать образцы флагов в краеведческий музей, где будет создана экспозиция, посвященная чемпионату мира. Власти региона рассчитывают, что впоследствии она станет отдельным музеем.
Во время ЧМ-2018 Саранск принял четыре матча турнира.
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