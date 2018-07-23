Ещё
«Манчестер Юнайтед» рассматривает три кандидатуры на усиление своего центра обороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Манчестер Юнайтед» рассматривает три кандидатуры на усиление своего центра обороны 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям источника, в сферу интересов «красных дьяволов» входят: Харри Магуайр из «Лестера», Тоби Алдервейрелд из лондонского «Тоттенхэма» и Леонардо Бонуччи из ("Милана").
Soccer News: последние новости
Читатели Sportbible назвали Месси лучшим игроком в истории футбола "Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником ПСЖ Бадель, которым интересуется "Зенит", принял решение о своем будущем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор524
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли119
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России131
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение