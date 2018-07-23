В Энгельсе, спасаясь от пьяного мужа, жена вонзила в него нож

Следствие и суд установили, что 32-летняя жительница Энгельса Саратовской области находилась дома с двумя малолетними детьми и гражданским мужем. Последний употреблял водку и войдя в кондицию, спровоцировал ссору. Муж стал бить жену руками и ногами. Когда она пыталась убежать из дома через входную дверь к соседям, опьяневший мужчина преградил ей путь. Тогда в состоянии сильного психологического напряжения женщина взяла кухонный нож и ударила пьяного потерпевшего в спину, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Суд, учитывая нахождение на иждивении у подсудимой двух малолетних детей, назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отсрочкой на 10 лет до достижения детьми 14-летнего возраста.