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В Омске снесли автомобильную заправку
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В Омске снесли автомобильную заправку 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Многотопливная автозаправочная станция на улице 22-го Партсъезда была построена без разрешения. Об инциденте рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области. Он начался с иска депимущества мэрии Омска к ООО «Оникс». Объект капитального строительства — многотопливную автозаправку на улице 22-го Партсъезда, 53 — потребовали признать самовольной постройкой и обязать собственника освободить земельный участок. Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск.
— Ответчик должен был освободить земельный участок площадью 901,6 кв. м, демонтировав сооружения собственными силами либо за счет собственных средств. Среди этих сооружений — здание операторной с навесом, трансформаторная подстанция, резервуары с горюче-смазочными материалами, противопожарный резервуар, технологический трубопровод, сети наружного водопровода и водоотведения, — пояснили в пресс-службе приставов.
Исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам. Должник не исполнил обязательства вовремя и был оштрафован на 30 тыс. руб., еще 50 тыс. руб. составил исполнительский сбор. После этого начался демонтаж всех сооружений заправки, сейчас он завершен.
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