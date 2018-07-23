В Омске снесли автомобильную заправку

Многотопливная автозаправочная станция на улице 22-го Партсъезда была построена без разрешения. Об инциденте рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области . Он начался с иска депимущества мэрии Омска к ООО «Оникс». Объект капитального строительства — многотопливную автозаправку на улице 22-го Партсъезда, 53 — потребовали признать самовольной постройкой и обязать собственника освободить земельный участок. Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск.

— Ответчик должен был освободить земельный участок площадью 901,6 кв. м, демонтировав сооружения собственными силами либо за счет собственных средств. Среди этих сооружений — здание операторной с навесом, трансформаторная подстанция, резервуары с горюче-смазочными материалами, противопожарный резервуар, технологический трубопровод, сети наружного водопровода и водоотведения, — пояснили в пресс-службе приставов.

Исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам. Должник не исполнил обязательства вовремя и был оштрафован на 30 тыс. руб., еще 50 тыс. руб. составил исполнительский сбор. После этого начался демонтаж всех сооружений заправки, сейчас он завершен.