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Известные актеры и тележурналисты откроют юбилейный «Мир права» в СГЮА
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Известные актеры и тележурналисты откроют юбилейный «Мир права» в СГЮА 

АиФ 1 час назад
На базе Саратовской государственной юридической академии 26-27 июля пройдут мероприятия X юбилейного Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права — 2018», одним из учредителей и главной площадкой которого все эти годы традиционно является СГЮА, сообщает пресс-служба ВУЗа.
«Мир права» — уникальный конкурс, в рамках которого на протяжении последних десяти лет в режиме конструктивного диалога пересекаются правовая и медиасферы, где журналисты и юристы обмениваются опытом, активно взаимодействуют и вырабатывают общие практические решения, которые затем, уже вне рамок конкурса, находят отражение в двусторонней профессиональной деятельности.
В этом году в конкурсе принимают участие журналисты из 76 регионов России, а также почетные гости: известные тележурналисты телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Эдуард Петров и Мария Бондарева, журналист, телеведущий и общественник Евгений Примаков, популярные российские актеры театра и кино Николай Чиндяйкин и Валерий Баринов и другие видные деятели отечественной медиасферы и культуры.
Торжественное открытие X юбилейного Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ пройдет в традиционном формате пресс-конференции 26 июля в 15:00 в СГЮА (ул. Чернышевского, д. 104, аудитория №134), где организаторы, почетные гости и участники конкурса ответят на вопросы журналистов и расскажут о программных мероприятиях «Мира права — 2018».
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