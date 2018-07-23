Известные актеры и тележурналисты откроют юбилейный «Мир права» в СГЮА

На базе Саратовской государственной юридической академии 26-27 июля пройдут мероприятия X юбилейного Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права — 2018», одним из учредителей и главной площадкой которого все эти годы традиционно является СГЮА, сообщает пресс-служба ВУЗа.

«Мир права» — уникальный конкурс, в рамках которого на протяжении последних десяти лет в режиме конструктивного диалога пересекаются правовая и медиасферы, где журналисты и юристы обмениваются опытом, активно взаимодействуют и вырабатывают общие практические решения, которые затем, уже вне рамок конкурса, находят отражение в двусторонней профессиональной деятельности.

Торжественное открытие X юбилейного Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ пройдет в традиционном формате пресс-конференции 26 июля в 15:00 в СГЮА (ул. Чернышевского, д. 104, аудитория №134), где организаторы, почетные гости и участники конкурса ответят на вопросы журналистов и расскажут о программных мероприятиях «Мира права — 2018».