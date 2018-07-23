AFP: французская полиция эвакуировала более 450 мигрантов из нелегального лагеря в Нанте

Нелегальный лагерь мигрантов располагался в самом центре Нанта. Среди беженцев — в основном выходцы из Эритреи и Судана , многие их которых поселились в небольшом городском саду и на площади Давиаса больше месяца назад.

По словам представителей неправительственных ассоциаций, мигранты проживали в антисанитарных условиях, что стало причиной возникновения чесотки у некоторых из них. Главы общественных организаций обратились к мэру Нанта с просьбой принять срочные меры в связи с этой ситуацией.

В операции по эвакуации были задействованы представители ассоциаций, которые помогали мигрантам складывать палатки и собирать вещи. После того, как нелегалов осмотрели медики, часть из них — в основном женщины с детьми — была направлена в региональные центры приема. Расселением других в настоящий момент занимается префектура полиции.