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AFP: французская полиция эвакуировала более 450 мигрантов из нелегального лагеря в Нанте
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AFP: французская полиция эвакуировала более 450 мигрантов из нелегального лагеря в Нанте 

ТАСС 38 минут назад
ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники французских правоохранительных органов провели в понедельник операцию по расселению стихийного лагеря мигрантов в центре города Нант, расположенного на западе Франции. Как передало агентство AFP, в ходе рейда, начатого еще утром, полицейские эвакуировали более 450 человек.
Нелегальный лагерь мигрантов располагался в самом центре Нанта. Среди беженцев — в основном выходцы из Эритреи и Судана, многие их которых поселились в небольшом городском саду и на площади Давиаса больше месяца назад.
По словам представителей неправительственных ассоциаций, мигранты проживали в антисанитарных условиях, что стало причиной возникновения чесотки у некоторых из них. Главы общественных организаций обратились к мэру Нанта с просьбой принять срочные меры в связи с этой ситуацией.
В операции по эвакуации были задействованы представители ассоциаций, которые помогали мигрантам складывать палатки и собирать вещи. После того, как нелегалов осмотрели медики, часть из них — в основном женщины с детьми — была направлена в региональные центры приема. Расселением других в настоящий момент занимается префектура полиции.
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