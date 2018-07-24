Жителям Подмосковья объяснили, как получить бесплатный проезд в метро 

Напомню, новые транспортные льготы в ближайшее время получат 2,6 миллиона жителей области. В пригородных поездах смогут бесплатно ездить пенсионеры без льготного статуса, почетные доноры, родители и другие законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребенка-инвалида, получающего профессиональное образование, — до 23 лет, один из родителей многодетной семьи, приемный родитель, патронатный воспитатель, опекун, воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, а также участники пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, воспитывающих детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов. А с 1 сентября право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы, включая метро, получат все жители области старше 60 лет. Это еще порядка 1,4 миллиона человек.
Чтобы воспользоваться новыми льготами, пассажирам нужно будет перекодировать свои социальные карты. Для проезда в электричках это можно сделать с 1 августа в кассах всех вокзалов Москвы и станциях крупных подмосковных городов, а с 15 августа — на всех без исключения железнодорожных станциях области. «Процесс перекодировки карт занимает 5-10 секунд, надеемся, что очередей в кассах не будет», — отметила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, добавив, что кассиры всех вокзалов Московского региона прошли соответствующий инструктаж. Но 46 тысяч новых льготников, по словам Фаевской, социальных карт не имеют. Таким начиная с 1 августа нужно обращаться в МФЦ, где карту оформят в течение нескольких дней, выдав льготнику на этот период временный бесплатный билет.
Для бесплатного проезда по Москве перекодировка социальных карт начнется с 1 сентября. «Записать» льготу на карту можно двумя способами: прийти в местное управление соцзащиты или воспользоваться специальными стойками в метро. «Такие стойки мы установим к 1 сентября на всех станциях метрополитена, на которые есть выход с железнодорожных вокзалов, чтобы человек, приехав на электричке, мог спокойно перекодировать карту и бесплатно войти в метро», — уточнила Фаевская. На стойках будет размещена подробная инструкция по перекодировке, кроме того, у каждой стойки будут стоять помощники из числа сотрудников подземки.