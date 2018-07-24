Жителям Подмосковья объяснили, как получить бесплатный проезд в метро

Напомню, новые транспортные льготы в ближайшее время получат 2,6 миллиона жителей области. В пригородных поездах смогут бесплатно ездить пенсионеры без льготного статуса, почетные доноры, родители и другие законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребенка-инвалида, получающего профессиональное образование, — до 23 лет, один из родителей многодетной семьи, приемный родитель, патронатный воспитатель, опекун, воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, а также участники пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, воспитывающих детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов. А с 1 сентября право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы , включая метро, получат все жители области старше 60 лет. Это еще порядка 1,4 миллиона человек.

Чтобы воспользоваться новыми льготами, пассажирам нужно будет перекодировать свои социальные карты. Для проезда в электричках это можно сделать с 1 августа в кассах всех вокзалов Москвы и станциях крупных подмосковных городов, а с 15 августа — на всех без исключения железнодорожных станциях области. «Процесс перекодировки карт занимает 5-10 секунд, надеемся, что очередей в кассах не будет», — отметила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская , добавив, что кассиры всех вокзалов Московского региона прошли соответствующий инструктаж. Но 46 тысяч новых льготников, по словам Фаевской, социальных карт не имеют. Таким начиная с 1 августа нужно обращаться в МФЦ, где карту оформят в течение нескольких дней, выдав льготнику на этот период временный бесплатный билет.

Для бесплатного проезда по Москве перекодировка социальных карт начнется с 1 сентября. «Записать» льготу на карту можно двумя способами: прийти в местное управление соцзащиты или воспользоваться специальными стойками в метро. «Такие стойки мы установим к 1 сентября на всех станциях метрополитена, на которые есть выход с железнодорожных вокзалов, чтобы человек, приехав на электричке, мог спокойно перекодировать карту и бесплатно войти в метро», — уточнила Фаевская. На стойках будет размещена подробная инструкция по перекодировке, кроме того, у каждой стойки будут стоять помощники из числа сотрудников подземки.