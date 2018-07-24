Воробьев поручил разместить инструкции по получению транспортных карт

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разместить инструкции по получению льгот на проезд в общественном транспорте на железнодорожных станциях, вокзалах и других доступных площадках. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«И к 1 августа, и к 1 сентября житель должен иметь социальную карту и ее активировать. Эта работа будет организована. Прошу в муниципальных, региональных СМИ подробно этот процесс изложить. Чтобы избежать недопонимания и неудобств. Нужно еще и на железнодорожных станциях развесить памятки, чтобы жители знали, как оформить свой электронный билет», — сказал Воробьев на заседании правительства.

Он поручил главам принять меры по максимальному удобству этого процесса для жителей.

3 июля мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились обеспечить бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения для всех пенсионеров. Глава региона отмечал, что подмосковные жители неоднократно обращались с просьбой о льготном проезде. По его словам, рост экономического благосостояния региона позволил осуществить эту меру соцподдержки. Ежегодно на эти цели из региональной казны будет выделяться более четырех миллиардов рублей, уточнил он. Воспользоваться бесплатным проездом можно будет уже с августа.

Позже губернатор распорядился ввести еще одну льготу для подмосковных граждан старше 60 лет — бесплатный проезд на столичном транспорте. Также власти приняли решение перекодировать социальные карты льготных категорий граждан, чтобы они могли пользоваться общественным транспортом бесплатно.