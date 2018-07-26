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Экономический рост в Подмосковье позволил властям ввести льготы на проезд
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Экономический рост в Подмосковье позволил властям ввести льготы на проезд 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Рост экономики Подмосковья позволил региональным властям обеспечить предоставление бесплатного проезда на электричках и общественном транспорте Москвы для отдельных категорий жителей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Был большой запрос на предоставление льгот. Наша экономика в последние три года показывает уверенный рост, и мы нашли возможности предусмотреть введение льгот по бесплатному проезду», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московского региона. Эта мера коснется 1,2 миллиона человек.
Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан: лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.
Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду будут предоставляться на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.
По просьбам жителей Московской области Андрей Воробьев также решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте. Эта мера коснется порядка 1,4 миллиона человек.
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