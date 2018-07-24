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Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за единое оформление контейнеров для мусора
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Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за единое оформление контейнеров для мусора 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Жители Подмосковья могут проголосовать за цветовое оформление объектов системы раздельного сбора отходов — голосование стартовало на региональном портале «Добродел».
Выбрать один из четырех вариантов цветов для контейнеров и мусоровозов можно в разделе сайта «Опросы».
С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. В муниципалитетах будет внедрена двухконтейнерная система раздельного сбора: для «сухих» отходов (бумага, стекло, пластик, металл), которые отправятся на переработку и производство новых товаров, и для «смешанных» отходов, которые будут вывезены на крупные комплексы для дальнейшей сортировки и обезвреживания.
Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле этого года. Подмосковье будут обслуживать семь компаний — по числу зон для региональных операторов. Свою деятельность они начнут с 1 января 2019 года, однако уже в сентябре в каждой из зон региональные операторы планируют запустить пилотный проект по раздельному сбору отходов.
После подведения итогов голосования единое оформление станет стандартом для внедрения раздельного сбора отходов на всей территории Московской области.
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