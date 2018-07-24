Жители Подмосковья выберут голосованием оформление мусоровозов и мусорных контейнеров

"Жители Подмосковья определят цветовое оформление мусоровозов и контейнеров для раздельного сбора отходов. Выбрать один из четырех вариантов можно на портале [взаимодействия с властью] «Добродел», — говорится в сообщении.

Согласно данным портала «Добродел», голосование завершится к следующему понедельнику. Сейчас в нем приняли участие 787 человек. «После подведения итогов голосования будет определено единое оформление объектов системы раздельного сбора отходов на всей территории Московской области», — добавили в пресс-службе.

Московская область с 1 января 2019 года перейдет на раздельный сбор отходов (РСО). Жители должны будут сортировать свой мусор на два контейнера: один «чистый» для вторичного сырья, второй «грязный» — для органических и неперерабатываемых отходов. Содержимое бака для вторичного сырья по задумке должно будет отправляться на переработку, а не на свалку.

Внедрять РСО в Подмосковье и создавать инфраструктуру для этой системы будут региональные операторы. Они должны приступить к обязанностям с 1 января 2019 года.