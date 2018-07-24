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Жители Подмосковья выберут голосованием оформление мусоровозов и мусорных контейнеров
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Жители Подмосковья выберут голосованием оформление мусоровозов и мусорных контейнеров 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Жители Московской области смогут проголосовать за цветовое оформление мусоровозов и мусорных контейнеров в преддверии повсеместного внедрения раздельного сбора отходов в регионе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья в своем аккаунте в Instagram.
"Жители Подмосковья определят цветовое оформление мусоровозов и контейнеров для раздельного сбора отходов. Выбрать один из четырех вариантов можно на портале [взаимодействия с властью] «Добродел», — говорится в сообщении.
Согласно данным портала «Добродел», голосование завершится к следующему понедельнику. Сейчас в нем приняли участие 787 человек. «После подведения итогов голосования будет определено единое оформление объектов системы раздельного сбора отходов на всей территории Московской области», — добавили в пресс-службе.
Московская область с 1 января 2019 года перейдет на раздельный сбор отходов (РСО). Жители должны будут сортировать свой мусор на два контейнера: один «чистый» для вторичного сырья, второй «грязный» — для органических и неперерабатываемых отходов. Содержимое бака для вторичного сырья по задумке должно будет отправляться на переработку, а не на свалку.
Внедрять РСО в Подмосковье и создавать инфраструктуру для этой системы будут региональные операторы. Они должны приступить к обязанностям с 1 января 2019 года.
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