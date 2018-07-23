В Подмосковье упростили голосование на портале «Добродел» за ремонт дорог на 2019 год

На подмосковном портале «Добродел» упростили процедуру сбора предложений за ремонт и благоустройство дорог на 2019 год, теперь пользователи могут авторизоваться не только с помощью портала госуслуг, но и через учетные записи в соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Жители обращались к нам по поводу упрощения процедуры сбора предложений по ремонту дорог на 2019 год на портале «Добродел». Раньше для входа на портал было необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Сегодня мы упростили процедуру регистрации — теперь необходимо авторизоваться любым удобным для жителя способом: через социальные сети «ВКонтакте», Twitter или «Одноклассники» или профиль на «Яндекс» Mail.ru или Google », — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков

По его словам, теперь у всех жителей Подмосковья без исключения есть возможность оставить свои предложения по ремонту и благоустройству дорог на 2019 год.

Сбор предложений за ремонт и благоустройство дорог на 2019 год проходит на портале «Добродел» (https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi2019/) до 31 июля. Предложения, набравшие максимальную поддержку жителей, будут выставлены на последующее голосование.

Присылать предложения и оставлять комментарии можно по следующим мероприятиям: ремонту (замене асфальтобетонного покрытия на асфальтированной дороге) региональных и муниципальных дорог, переводу дороги из грунтовой/щебеночной в асфальтобетонную, ликвидации пробок, строительству тротуаров, установке освещения, обустройству пешеходных переходов, организации парковки, аварийно-опасным участкам дорог, установке автобусных павильонов, ремонту железнодорожных переездов.

На портале «Добродел» разработан специальный функционал, который предоставляет возможность жителям оставлять неограниченное количество комментариев и фотографий — несколько дорог и несколько мероприятий по благоустройству. Все дороги Московской области отмечены на интерактивной карте. Пользователю нужно выбрать свой муниципалитет, найти дорогу, которая нуждается в ремонте или благоустройстве, отметить точку на карте и указать мероприятия, которые необходимы на данном участке.

В этом году объем ремонта по голосованию на «Доброделе» увеличился в 2,7 раза. Если в 2017 году по итогам народного голосования была отремонтирована 91 дорога протяженностью около 400 километров, то в 2018 году жители выбрали ремонт 639 дорог общей протяженностью 861 километр.