Ещё
Порталом «Добродел» пользуются свыше 650 тыс. жителей Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порталом «Добродел» пользуются свыше 650 тыс. жителей Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 650 тысяч жителей Подмосковья уже используют портал «Добродел», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В системе «Добродел» каждую неделю появляется плюс 5 тысяч активных пользователей. Общая численность — более 650 тысяч человек. Это очень серьезный проект», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства.
Он подчеркнул, что чиновникам нужно внимательно относиться к обращениям граждан.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
РИАМО: последние новости
В Москве выбрали лучший бытовой городок Пожар не повлиял на работу ж/д станции «Монино» в Щелковском районе Воробьев поручил эффективно использовать средства, выделенные на борьбу с борщевиком
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов179
Основательница Femen покончила с собой87
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков66
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции205
Оксана Шачко оставила предсмертную записку37
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение