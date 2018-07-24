Порталом «Добродел» пользуются свыше 650 тыс. жителей Подмосковья

Более 650 тысяч жителей Подмосковья уже используют портал «Добродел», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«В системе «Добродел» каждую неделю появляется плюс 5 тысяч активных пользователей. Общая численность — более 650 тысяч человек. Это очень серьезный проект», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства.

Он подчеркнул, что чиновникам нужно внимательно относиться к обращениям граждан.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.