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Пекло и пожары: на Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение
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Пекло и пожары: на Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Синоптики обещают нелегкую неделю для тех, кто плохо переносит жару: дневная температура будет достигать +32 градусов, при этом осадков не ожидается до выходных. В субботу может пойти кратковременный дождь, а в воскресенье температура воздуха резко упадет до +21 градуса.
Тем не менее, до уик-энда еще нужно дожить, поэтому свердловчанам пригодятся советы специалистов, которые помогут спастись от палящего солнца и зноя.
Также предупреждаем, что жара настолько сильная, что растительность может буквально вспыхнуть от малейшей искры. Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области заявила, что именно поэтому в нескольких муниципалитетах сейчас в регионе действует противопожарный режим. Спасатели просят жителей региона быть предельно осторожными: не разводить костры, не бросать окурки в траву и, тем более, не поджигать сухую растительность.
«Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения», — предостерегают в пресс-службе МЧС.
Фото: pixabay.com
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