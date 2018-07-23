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Скворцова: более 80 миллионов россиян пройдут диспансеризацию к 2021 году
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Скворцова: более 80 миллионов россиян пройдут диспансеризацию к 2021 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минздрав ожидает, что к 2021 году диспансеризацию пройдут более 80 миллионов человек, а в 2024 году — 130 миллионов, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с президентом.
Она напомнила о поручении главы государства перейти в течение шести лет на ежегодный профилактический осмотр всего населения страны. «В прошлом году у нас диспансеризацию прошли 48,5 миллиона человек, вместе с профосмотрами — 58,4 миллиона человек», — сказала Скворцова, слова которой опубликованы на сайте Кремля.
"Мы планируем уже к 2021 году выйти более чем на 80 миллионов и, соответственно, на 90% населения (это более 130 миллионов) в 2024 году", — добавила министр.
Скворцова сообщила, что профосмотры меняют свое качество, их регламенты обновляются. «В этом году мы запустили три современных онкологических скрининга на наиболее распространенные виды рака, и на перспективу у нас есть план дополнительно поднять планку профосмотров», — отметила министр.
"Второй момент — это качество медицинской помощи. Это достаточно сложный сегмент абсолютно для всех наших проектов, поскольку в России никогда не было единых национальных стандартов качества", — добавила она.
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