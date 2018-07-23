Скворцова: более 80 миллионов россиян пройдут диспансеризацию к 2021 году

Она напомнила о поручении главы государства перейти в течение шести лет на ежегодный профилактический осмотр всего населения страны. «В прошлом году у нас диспансеризацию прошли 48,5 миллиона человек, вместе с профосмотрами — 58,4 миллиона человек», — сказала Скворцова, слова которой опубликованы на сайте Кремля.

"Мы планируем уже к 2021 году выйти более чем на 80 миллионов и, соответственно, на 90% населения (это более 130 миллионов) в 2024 году", — добавила министр.

Скворцова сообщила, что профосмотры меняют свое качество, их регламенты обновляются. «В этом году мы запустили три современных онкологических скрининга на наиболее распространенные виды рака, и на перспективу у нас есть план дополнительно поднять планку профосмотров», — отметила министр.

"Второй момент — это качество медицинской помощи. Это достаточно сложный сегмент абсолютно для всех наших проектов, поскольку в России никогда не было единых национальных стандартов качества", — добавила она.