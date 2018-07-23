Видео дня: Игги Азалия танцует тверк с ведром куриных крыльев на мощных ягодицах

28-летняя рэперша Игги Азалия продемонстрировала всю мощь своих ягодиц, исполнив необычный танец.

После очередного длинного перелета одетая в колготки в сетку и короткий топ Игги Азалия решила пошалить: она попросила помощницу поставить ведерко жареных куриных крыльев себе пониже спины и, удерживая горячую закуску, станцевала тверк. Несколько секунд она смогла удерживать ведро своими «крепкими орешками».

— кратко подписала видео рэперша, сделав еще несколько снимков в аэропорту.

А ты умеешь танцевать тверк?

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Фото:Instagram