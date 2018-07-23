В Крыму начали выдавать электронные полисы ОМС

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июл — РИА Новости Крым . В Крыму начали выдавать первые электронные полисы обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал на своей странице в Facebook руководитель одной из региональных страховых компаний.

Пока их можно получить только в Симферополе и Севастополе . На сегодняшний день уже выдано несколько сотен электронных полисов.

В скором времени в клиниках Крыма и Севастополя заработают и терминалы для считывания информации, заключенной в чипе документа. Там же содержатся сведения, позволяющие идентифицировать пациента: его фотография, паспортные данные, электронная подпись, название страховой компании. Сегодня подобные устройства установлены в небольшом количестве лечебных учреждений. Поэтому электронные полисы ОМС в медицинских организациях пока будут принимать как бумажные, учитывая только номер, указанный на лицевой стороне пластиковой карты.

"Электронный полис, безусловно, удобнее, — уверен директор одной из страховых компаний Крыма Станислав Боритько. — Представьте, что вместо этой бумажной «простыни» у вас будет пластиковая карточка, которую вы, как банковскую, можете всегда носить с собой в кошельке и предъявлять при визите в поликлинику".

Для оформления нового, электронного страхового документа ОМС нужно обратиться в страховую компанию, которая выдавала бумажный полис, и написать заявление. Понадобятся также паспорт, СНИЛС и прежняя версия полиса. Новый будет изготовлен в течение 30 дней, выдается он по-прежнему бесплатно. Таким образом, страховщики надеются на поэтапную замену полисов ОМС с бумажных на электронные.