Северный флот приглашает всех желающих принять участие в военно-патриотической игре «Заполярный рубеж»

По маршруту состязаний сооружено 20 искусственных препятствий с оригинальными названиями: «Бурелом», «Ветвистый путь», «Азы спецназа», «Скалолаз», «Северный кенгуру», «По уши в грязи» и т.д.

Северный флот приглашает принять участие в открытых командных соревнованиях «Заполярный рубеж». Эта военно-патриотическая игра впервые будет проводиться на территории Минобороны России , расположенной в районе посёлка Кильдинстрой Мурманской области . Традиционно «Заполярный рубеж» проходит накануне главного праздника военных моряков — Дня Военно-Морского Флота России . В этом году военно-патриотическая игра пройдёт 28 июля. Разработан новый сложный и интересный маршрут для проведения состязаний по бегу по пересечённой местности с преодолением искусственных и естественных препятствий.

Для «Заполярного рубежа» оборудована многофункциональная трасса протяжённостью пять километров. По маршруту состязаний сооружено 20 искусственных препятствий, схемы которых получили свои оригинальные названия. «Под перекрёстным огнём» — переползание под сеткой через грязь, «Вспомни детство: классики» — преодоление болота с сеткой, «Резиновый берег» — покорение вершины из автомобильных шин, «Арктическая переправа» — бег по бревну над болотом, «Сквозь огонь, воду и железную сетку» — полоса препятствий.

Не менее интересные наименования получили и другие преграды, спуски, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины. Их назвали «Шины, шины», «Бурелом», «Ветвистый путь», «Азы спецназа», «Прыжок Исинбаевой», «Скалолаз», «Бегом по шпалам», «Непреступная высота», «Ты не пройдёшь!», «После бури», «Северный кенгуру», «По уши в грязи», «Эльбрусская возвышенность».

В объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота уже завершена подготовка команд для участия в «Заполярном рубеже». Инициатором и организатором проведения этой военно-патриотической игры уже третий год подряд выступает командование Северного флота. В 2016 и 2017 годах подобные соревнования проходили на территории Североморского загородного парка под названиями «Гонка Северный фронтир» и «Заполярный рубеж».

В этом открытом командном чемпионате по бегу по пересечённой местности с преодолением искусственных и естественных препятствий может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, которые не имеют ограничений по медицинским показателям.

Предварительные заявки на участие в «Заполярном рубеже» необходимо представлять в адрес начальника физической подготовки Северного флота по адресу: гогод Североморск, улица Душенова, дом 13Б, или по электронной почте raceoftheheroes@mail.ru. Команда, не представившая предварительную заявку, к соревнованиям не допускается. При подаче предварительной заявки все члены команд должны дать согласие на обработку персональных данных при подготовке, проведении, подведении итогов соревнований, а также публикации результатов в средствах массовой информации.

В заявке указываются: фамилия, имя, отчество каждого участника по порядку, а также дата и место рождения; серия и номер паспорта; кем, когда выдан; место регистрации и место фактического проживания.

Соревнования будут проводиться в командном зачёте по двум группам: основная (состав команды — четыре человека) и смешанная (состав команды — четыре человека, из которых может быть две и более женщин).

28 июля на территории Минобороны России, расположенной в районе посёлка Кильдинстрой Мурманской области, с 09:00 до 10:00 пройдёт регистрация участников открытого командного чемпионата «Заполярный рубеж».

С 11:00 до 11:20 запланирован парад команд в ходе открытия этой военно-патриотической игры.

В 11:30 будет дан старт соревнований, которые продлятся до 16:00.

В 16:30 объявят результаты открытого командного чемпионата по бегу по пересечённой местности и наградят победителей и призёров «Заполярного рубежа».