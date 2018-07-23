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Очевидцы: «На пляже у „Ладьи“ в Волгу спустили грязные стоки»
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Очевидцы: «На пляже у „Ладьи“ в Волгу спустили грязные стоки» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары стали свидетелями необычного явления на одном из пляжей города. По их словам, на спуске у «Ладьи» из-под земли бьют фонтаны черной воды. Они сняли на видео, как потоки стекают в Волгу.
— Самара стала городом-курортом, где можно принимать грязевые ванны? — удивились местные жители. — Черная грязная вода течет по пляжу и утекает в Волгу. Может быть, ливневки не справляются с дождевой водой?
63.ru отправил в мэрию Самары запрос с просьбой прокомментировать данную ситуацию.
По словам сотрудников Приволжского УГМС, в прошедшие выходные в Самарской области установили новый погодный рекорд. В субботу, 21 июля, в регионе выпало на 10,5 мм больше осадков, чем в 2015 году — 28,8 мм.
Из-за ливня в городе затопило улицы и торговые центры.
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