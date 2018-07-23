Очевидцы: «На пляже у „Ладьи“ в Волгу спустили грязные стоки»

Жители Самары стали свидетелями необычного явления на одном из пляжей города. По их словам, на спуске у «Ладьи» из-под земли бьют фонтаны черной воды. Они сняли на видео, как потоки стекают в Волгу.

— Самара стала городом-курортом, где можно принимать грязевые ванны? — удивились местные жители. — Черная грязная вода течет по пляжу и утекает в Волгу. Может быть, ливневки не справляются с дождевой водой?

63.ru отправил в мэрию Самары запрос с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

По словам сотрудников Приволжского УГМС, в прошедшие выходные в Самарской области установили новый погодный рекорд. В субботу, 21 июля, в регионе выпало на 10,5 мм больше осадков, чем в 2015 году — 28,8 мм.

Из-за ливня в городе затопило улицы и торговые центры.