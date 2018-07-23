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Депутата гордумы лишат мандата за пьяную езду
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Депутата гордумы лишат мандата за пьяную езду 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
37-летний депутат городской думы одного из муниципалитетов Козельского района станет беднее на 200 тысяч рублей. Такой штраф по решению суда ему придется выплатить за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспекторам он попался в феврале этого года на окружной автодороге Козельск-Сосенский. Почувствовав запах алкоголя, сотрудники ГИБДД попросили депутата пройти освидетельствование на состояние опьянения. Он это сделать отказался, пояснив, что выпивал незадолго до того, как сел за руль. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, народному избраннику придется расстаться не только с деньгами, но и с депутатским мандатом. О том, что полномочия депутата должны быть прекращены досрочно, прокуратура главе городского поселения уже напомнила.
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