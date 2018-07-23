В Севастополе в очередной раз подожгли машины военно-патриотического клуба

В ночь с пятницы на субботу, 21 июля, неизвестные подожгли три автомобиля, принадлежащих членам военно-патриотического клуба армейского рукопашного боя. Пострадавших нет. Это уже второй случай поджога машин участников клуба за месяц.

Поджог произошел в Байдарской долине, в районе каньона Узунджа, возле села Колхозное, где в палатках отдыхали 36 участников клуба, среди которых было 25 детей. В машинах сгорели личные вещи и документы. В одном из автомобилей заживо сгорела собака.

«Относительно причин тяжело что-то сказать, предположений много. Лично моя версия — просто хулиганская местная группировка. Я не могу подумать, что это связано с военно-патриотической деятельностью. Мы ни с кем не ругаемся, со всеми активно сотрудничаем, коммерцией не занимаемся», — рассказал «ФедералПресс» руководитель-инструктор клуба Артур Удяков.

Удяков также сообщил, что ранее участники военно-патриотический клуба уже подвергались аналогичному нападению в том же месте — в Байдарской долине. В ночь на 1 июля неизвестные подожгли два автомобиля членов клуба, которые отдыхали в палаточном лагере возле села Кизиловое.

«Заявление мы написали. Официально пока не уведомили о возбуждении уголовного дела, на словах сказали, что дело завели», — сказал Удяков.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю, сейчас сотрудниками полиция проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.

«Следственным отделом УМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — заявила заместитель начальника отдела информации и связи ведомства Оксана Владышевская.