Ещё
Ноябрьские каменщики кладут кирпич на совесть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ноябрьские каменщики кладут кирпич на совесть 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске завершился окружной этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Каменщик».
По итогам конкурса победителем стала вторая бригада ноябрьской строительной фирмы «Алес». Второе место заняли представители строительной компании «Промтехмаш» из Тарко-Сале, третье — первая бригада фирмы «Алес». Победители конкурса получили по семьдесят тысяч рублей. За второе место конкурсантам вручили пятьдесят тысяч рублей, за третье — тридцать тысяч. Лучшие каменщики представят Ямал на первенстве Уральского федерального округа.
Конкурс состоял из практической и теоретической частей. На первом этапе профессионалы ответили на вопросы по безопасности на стройплощадке, затем выполнили кирпичную кладку стены.
Конкурс на Ямале проводится с 2012 года. В этом году он традиционно прошёл под эгидой окружного департамента строительства и жилищной политики совместно с некоммерческим партнёрством «Союз строителей ЯНАО». В профильном департаменте региона сообщили, что сегодня в строительном комплексе Ямала насчитывается 1802 организации, в которых трудятся более 46 тысяч человек. Потребность в специалистах строительной сферы, по информации департамента занятости населения ЯНАО, превышает 7200.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Мьянме показывают передачи телерадиокомпании «Мужи» и заглядываются на СПГ Рубят лес, щепки летят. Таркосалинцы сначала одобрили проект, затем опомнились Полис в шашечку повысит защищенность пассажиров такси
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор530
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли119
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину18
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России131
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение