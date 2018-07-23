Ноябрьские каменщики кладут кирпич на совесть

В Ноябрьске завершился окружной этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Каменщик».

По итогам конкурса победителем стала вторая бригада ноябрьской строительной фирмы «Алес». Второе место заняли представители строительной компании «Промтехмаш» из Тарко-Сале , третье — первая бригада фирмы «Алес». Победители конкурса получили по семьдесят тысяч рублей. За второе место конкурсантам вручили пятьдесят тысяч рублей, за третье — тридцать тысяч. Лучшие каменщики представят Ямал на первенстве Уральского федерального округа.

Конкурс состоял из практической и теоретической частей. На первом этапе профессионалы ответили на вопросы по безопасности на стройплощадке, затем выполнили кирпичную кладку стены.

Конкурс на Ямале проводится с 2012 года. В этом году он традиционно прошёл под эгидой окружного департамента строительства и жилищной политики совместно с некоммерческим партнёрством «Союз строителей ЯНАО». В профильном департаменте региона сообщили, что сегодня в строительном комплексе Ямала насчитывается 1802 организации, в которых трудятся более 46 тысяч человек. Потребность в специалистах строительной сферы, по информации департамента занятости населения ЯНАО, превышает 7200.