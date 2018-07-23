HeadHunter рассказал про ожидания и навыки калининградских соискательниц

Каждое второе резюме на HeadHunter размещено калининградками в возрасте от 18 до 30 лет, многие из которых ищут работу, связанную с продажами, бухгалтерией и административными обязанностями. Об этом «Клопс» рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Больше всего резюме жительниц Калининградской области размещено в разделах «Начало карьеры, студенты», «Продажи», «Бухгалтерия, управленческий учёт» и «Административный персонал». Далее по популярности следуют профобласти «Маркетинг, реклама, PR», «Банки, инвестиции, лизинг», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Управление персоналом». Практически каждое второе резюме размещено соискательницами в возрасте от 18 до 30 лет. Ещё 27% калининградок в поиске работы находятся в диапазоне от 30 до 40 лет. Заинтересованы в переходе на новое место и соискательницы более зрелого возраста: от 40 до 50 лет (14%) и от 50 до 60 лет (4%). Долю в 8% занимают резюме совсем юных кандидаток от 14 до 18 лет. Опыт работы половины соискательниц насчитывает свыше шести лет, при этом начинающими могут назвать себя 20% специалистов женского пола — это каждое пятое резюме. Чем больше стаж, тем выше зарплатные ожидания. В среднем женщины без опыта работы указывают зарплату в размере 20 тысяч рублей, со стажем от одного года до трёх лет — 25 тысяч, от трёх до шести лет — 30 тысяч и свыше шести лет — 35 тысяч. В топ ключевых навыков женщин, которые ищут работу в Калининградской области, входят владение ПК, работа в команде, грамотная речь, организаторские навыки, деловая переписка, ведение переговоров и деловое общение.

При этом в HeadHunter отметили, что рынок труда трансформируется, расширяются возрастные и гендерные границы. Сфер, куда принципиально не берут мужчин или женщин, сегодня уже не существует.

"Конечно, определённые социальные стереотипы, которые способствуют делению профессий на «женские» и «мужские», всё ещё сильны, но рациональный подход к найму соискателя основан на внимании к квалификации, профессиональному опыту и деловым качествам кандидата, а не к полу и/или возрасту", — добавила Ирина Жильникова.

В ходе исследования было проанализировано 10 337 резюме женщин из Калининградской области, размещённых на HeadHunter с 1 мая по 18 июля 2018 года.

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