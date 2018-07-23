В райотдел внутренних дел Бибирева ищут участковых уполномоченных, водителей и других специалистов

Отдел МВД России по району Бибирево города Москвы приглашает на работу мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих полное среднее, среднее специальное или высшее образование, отслуживших в армии, проживающих в г. Москве или ближайшем Подмосковье , на должности полицейских, полицейских-водителей, участковых уполномоченных полиции. «На должности участковых уполномоченных полиции приглашаются граждане, имеющие высшее юридическое образование. В соответствии с законодательством сотрудники полиции пользуются следующими льготами: отпуск от 40 суток, бесплатная медицинская помощь в лечебных учреждениях ГУ МВД России по г. Москве, возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД РФ. Стабильная заработная плата. После 20 лет службы сотрудники полиции независимо от возраста получают право на пенсию», — говорится в сообщении. Отдел находится по адресу Мурановская улица, 15б. Получить дополнительную информацию можно по телефонам 8 (499) 206-98-47, (499) 206-25-47. (ак)