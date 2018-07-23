Жительница Нового Уренгоя развела в гараже четыре десятка кошек. ВИДЕО

В Новом Уренгое волонтёры ищут приют для четырех десятков брошенных кошек. Животные обитают в гараже, где их поселила сердобольная жительница городе. Женщина хотела спасти животных, однако, нестерилизованные подкидыши принесли потомство. «Внутри полная антисанитария. В гараж их приносила женщина в возрасте, якобы с целью помочь. Но из-за того, что они были не стерилизованы, они стали плодиться. Два месяца назад «спасительница» уехала на землю. Попросила свою знакомую присмотреть за животными. Чаще всего они сидят без еды и воды”, — сообщает NUR24.RUВолонтеры городского центра помощи «Подари мне жизнь» ищут приют для хвостатых «нелегалов», а также горожан, готовых оказать помощь в уборке помещения, лечении и покупке еды для животных.