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Жительница Нового Уренгоя развела в гараже четыре десятка кошек. ВИДЕО
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Жительница Нового Уренгоя развела в гараже четыре десятка кошек. ВИДЕО 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Новом Уренгое волонтёры ищут приют для четырех десятков брошенных кошек. Животные обитают в гараже, где их поселила сердобольная жительница городе. Женщина хотела спасти животных, однако, нестерилизованные подкидыши принесли потомство. «Внутри полная антисанитария. В гараж их приносила женщина в возрасте, якобы с целью помочь. Но из-за того, что они были не стерилизованы, они стали плодиться. Два месяца назад «спасительница» уехала на землю. Попросила свою знакомую присмотреть за животными. Чаще всего они сидят без еды и воды”, — сообщает NUR24.RUВолонтеры городского центра помощи «Подари мне жизнь» ищут приют для хвостатых «нелегалов», а также горожан, готовых оказать помощь в уборке помещения, лечении и покупке еды для животных.
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