В Мьянме показывают передачи телерадиокомпании «Мужи» и заглядываются на СПГ 

В Республике Союз Мьянма показывает российский канал «Звезда», но иногда передача прерывается и начинается вещание из Шурышкарского района ЯНАО — телерадиокомпании «Мужи». Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Мьянме Николай Листопадов во время рабочей встречи с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым в Салехарде. Он добавил, что интересно бывает посмотреть, сидя в тропиках, про Арктическую зиму на родине.
Николай Листопадов рассказал, что Мьянма — бывшая Бирма — страна развивающаяся. По международным рейтингам она включена в список перспективных стран в плане экономического развития, интереса для инвестиций. Мьянма тоже является добытчиком и экспортёром природного газа, продаёт его в соседние страны. Но в последнее время стала закупать сжиженный газ для электростанций.
«Интерес есть в плане работы на перспективу, особенно в плане развития Севморпути, поскольку он даёт выход в Восточную, Юго-Восточную Азию для развития импорта, поставки тропических фруктов, чая, кофе и других товаров. Это перспективы не сегодняшнего дня, но, тем не менее, они есть», — сказал посол.
Дмитрий Артюхов отметил парадокс: Мьянма хороша задержкой в экономическом развитии.
«Может быть резкий скачок, и страна пропустит путь угольной регенерации — бремя, якорь, который сдерживает технологии. Страна может сразу шагнуть в мир СПГ. Мьянма будет развиваться, страна молодая, ожидается бум, развитие энергетики. Газ там, скорее всего, будет катарский, он ближе. Но значит, меньше катарского газа будет в Китае, а в Китай придём уже мы. Баланс всё равно будет в нашу пользу. Покупайте больше в Катаре, а мы больше поставим в Корею и Китай», — сказал он.