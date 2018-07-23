В Златоусте пять медучреждений объединят в одно

Сразу пять медицинских учреждений города Златоуст будут объединены в одно, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на распоряжение правительства Челябинской области № 467-рп от 20 июля 2018 года «О реорганизации государственных бюджетных здравоохранения учреждений Челябинской области в форме присоединения».

В целях дальнейшей оптимизации здравоохранения и экономии бюджетных средств к третьей городской больнице Златоуста присоединят первую, вторую и четвертую городские больницы, а также родильный дом. Распоряжением устанавливается, что ГБУЗ «Городская больница № 3» является правопреемником прав и обязанностей ГБУЗ «Городская больница № 1», ГБУЗ «Городская больница № 2», ГБУЗ «Городская больница № 4» и ГБУЗ «Родильный дом». Основной целью деятельности реорганизованного объединенного учреждения, которое получит название ГБУЗ «Городская больница города Златоуста», остается оказание медицинской помощи гражданам. Слияние предстоит юридически оформить в течение шести месяцев. До декабря 2018 года будет определен объем субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели.

Объединение нескольких медучреждений в одно позволит сэкономить на бухгалтерии и руководящих кадрах. При этом сами медики и пациенты воспринимают подобную реорганизацию негативно. Жителей третьего по величине города Челябинской области поддерживает и большинство местных депутатов. Объединение больниц не улучшит качества медицинской помощи в Златоусте, о чем уже свидетельствует опыт других территорий области, столкнувшихся с подобной оптимизацией.