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В Златоусте пять медучреждений объединят в одно
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В Златоусте пять медучреждений объединят в одно 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сразу пять медицинских учреждений города Златоуст будут объединены в одно, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на распоряжение правительства Челябинской области № 467-рп от 20 июля 2018 года «О реорганизации государственных бюджетных здравоохранения учреждений Челябинской области в форме присоединения».
В целях дальнейшей оптимизации здравоохранения и экономии бюджетных средств к третьей городской больнице Златоуста присоединят первую, вторую и четвертую городские больницы, а также родильный дом. Распоряжением устанавливается, что ГБУЗ «Городская больница № 3» является правопреемником прав и обязанностей ГБУЗ «Городская больница № 1», ГБУЗ «Городская больница № 2», ГБУЗ «Городская больница № 4» и ГБУЗ «Родильный дом». Основной целью деятельности реорганизованного объединенного учреждения, которое получит название ГБУЗ «Городская больница города Златоуста», остается оказание медицинской помощи гражданам. Слияние предстоит юридически оформить в течение шести месяцев. До декабря 2018 года будет определен объем субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели.
Объединение нескольких медучреждений в одно позволит сэкономить на бухгалтерии и руководящих кадрах. При этом сами медики и пациенты воспринимают подобную реорганизацию негативно. Жителей третьего по величине города Челябинской области поддерживает и большинство местных депутатов. Объединение больниц не улучшит качества медицинской помощи в Златоусте, о чем уже свидетельствует опыт других территорий области, столкнувшихся с подобной оптимизацией.
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