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Двое жителей Подольска погибли в дорожной аварии в Серпуховском районе
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Двое жителей Подольска погибли в дорожной аварии в Серпуховском районе 

Газета.Ru 1 час назад
Двое жителей микрорайона Климовск подмосковного Подольска и один гражданин Таджикистана погибли вечером 13 июля между деревнями Дракино и Калиново в Серпуховском районе в ДТП, сообщает РИАМО.
Знакомый погибших уточнил, что около восьми часов вечера между деревнями Дракино и Калиново в Серпуховском районе иномарка столкнулась лоб в лоб с ВАЗ-21011.
"Четыре молодых мужчины из Климовска ехали на Mitsubishi Space Star отдыхать на Оку. Водитель с большой скоростью обгонял машину, хотя это запрещено знаком, и выехал на встречную полосу через сплошную линию. В итоге в Mitsubishi Space Star погибли двое человек с пассажирской стороны, им было 28 и 30 лет, а из «Лады» — пассажир на переднем сиденье, гражданин Таджикистана, вылетел на асфальт и умер мгновенно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Mitsubishi Space Star вылетел с дороги в поле и загорелся, но его потушили. Водитель иномарки и пассажир, который сидел за ним, живы. Четверо пострадавших в аварии находятся в больнице.
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