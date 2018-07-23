Россия предложила Катару помощь в электрофикации их объектов к ЧМ по футболу

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Россия предложила Катару поделиться наработками в сфере обеспечения надежности электроснабжения при проведении крупных мероприятий, в том числе к чемпионату мира по футболу, который пройдет в этой стране в 2022 году. Об этом сообщает Минэнерго РФ по итогам визита первого заместителя министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслера в Катар.

"Россия обладает обширными электрическими сетями, в настоящее время развиваются технологии умных сетей, мы активно расширяем наши компетенции в области солнечной энергетики, все это, на наш взгляд, могло было стать темами для дальнейшей кооперации", — отметил он.

Во время своей поездки Текслер встретился с министром энергетики Катара Мухаммедом бен Салех ас-Садом. В том числе они обсудили сотрудничество в формате ОПЕК+ и взаимодействие по линии ФСЭГ.