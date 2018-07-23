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Россия предложила Катару помощь в электрофикации их объектов к ЧМ по футболу
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Россия предложила Катару помощь в электрофикации их объектов к ЧМ по футболу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия предложила Катару поделиться наработками в сфере обеспечения надежности электроснабжения при проведении крупных мероприятий, в том числе к чемпионату мира по футболу, который пройдет в этой стране в 2022 году. Об этом сообщает Минэнерго РФ по итогам визита первого заместителя министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслера в Катар.
"Россия обладает обширными электрическими сетями, в настоящее время развиваются технологии умных сетей, мы активно расширяем наши компетенции в области солнечной энергетики, все это, на наш взгляд, могло было стать темами для дальнейшей кооперации", — отметил он.
Во время своей поездки Текслер встретился с министром энергетики Катара Мухаммедом бен Салех ас-Садом. В том числе они обсудили сотрудничество в формате ОПЕК+ и взаимодействие по линии ФСЭГ.
Первый заместитель главы Минэнерго России подчеркнул, что минувший год стал прорывным с точки зрения развития российско-катарского торгово-экономического сотрудничества: показатели товарооборота увеличились на 24% по сравнению с предыдущим годом.
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