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Первые комплексы по переработке отходов сдадут в эксплуатацию в Подмосковье в сентябре
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Первые комплексы по переработке отходов сдадут в эксплуатацию в Подмосковье в сентябре 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Первые комплексы по переработке отходов в Подмосковье сдадут в эксплуатацию в сентябре, это новейшая технология обращения с мусором, которая используется в передовых странах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы ведем очень амбициозную программу по новому экологическому стандарту, и уже в сентябре у нас первые комплексы по переработке отходов сдаются. Это совершенно другая, новейшая технология, которая используется в передовых странах», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
С конца 2018 года Московская область первой принимает новый экологический стандарт. Новая система предотвратит экологическую катастрофу.
Первый этап — комплекс по переработке отходов. Здесь мусор рассортируют при помощи умных сепараторов по физическим свойствам — на металл, стекло, пластик и бумагу. Крупные предметы измельчат, пластик гранулируют, бумагу и металл спрессуют.
На втором этапе оставшиеся 20% (отходы, которые невозможно переработать, так называемые «хвосты») ждет либо термическое обезвреживание по современной технологии, либо безопасное захоронение. Площадки для захоронения построят по технологии бережного отношения к природе. Каждый полигон оборудуют дренажной системой для отвода газов и жидкостей. А на дно положат геотекстильный барьер, чтобы ни одна вредная частица не попала в воду, почву или воздух. Это цивилизованная система обращения с мусором, как в Европе.
Для термической переработки отходов в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японско-швейцарской технологии. Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара. Ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух. Даже шлак и летучая зола пойдут на строительство дорог.
Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные Пруды. Всего таких комплексов в Московской области будет 11 (Сергиево-Посадский район, Коломенский округ, Кашира, Клин, Можайск, Дмитровский городской округ, Волоколамский район, Богородский округ). Вместе они смогут перерабатывать весь мусор региона. Это окончательно решит экологическую проблему.
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