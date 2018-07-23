Первые комплексы по переработке отходов сдадут в эксплуатацию в Подмосковье в сентябре

Первые комплексы по переработке отходов в Подмосковье сдадут в эксплуатацию в сентябре, это новейшая технология обращения с мусором, которая используется в передовых странах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Мы ведем очень амбициозную программу по новому экологическому стандарту, и уже в сентябре у нас первые комплексы по переработке отходов сдаются. Это совершенно другая, новейшая технология, которая используется в передовых странах», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

С конца 2018 года Московская область первой принимает новый экологический стандарт. Новая система предотвратит экологическую катастрофу.

Первый этап — комплекс по переработке отходов. Здесь мусор рассортируют при помощи умных сепараторов по физическим свойствам — на металл, стекло, пластик и бумагу. Крупные предметы измельчат, пластик гранулируют, бумагу и металл спрессуют.

На втором этапе оставшиеся 20% (отходы, которые невозможно переработать, так называемые «хвосты») ждет либо термическое обезвреживание по современной технологии, либо безопасное захоронение. Площадки для захоронения построят по технологии бережного отношения к природе. Каждый полигон оборудуют дренажной системой для отвода газов и жидкостей. А на дно положат геотекстильный барьер, чтобы ни одна вредная частица не попала в воду, почву или воздух. Это цивилизованная система обращения с мусором, как в Европе.

Для термической переработки отходов в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японско-швейцарской технологии. Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара. Ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух. Даже шлак и летучая зола пойдут на строительство дорог.