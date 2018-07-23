Ещё
Власти выдали семь сертификатов для пострадавших от паводка на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти выдали семь сертификатов для пострадавших от паводка на Ставрополье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину выдать властям Ставропольского края семь жилищных сертификатов для предоставления пострадавшим в результате паводка в 2017 году местным жителям, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Паводок в Ставропольском крае в мае 2017 года вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 29 населенных пунктов.
В июне текущего года в ходе прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась жительница села Левокумка Евгения Лаврик, которой отказали в выдаче жилищного сертификата. По информации властей региона, главной причиной отказа послужило получение сертификата на это жилье после паводка в 2002 году. Всего с проблемой получения сертификатов в Левокумке столкнулись 17 семей. В пресс-службе губернатора ранее сообщали РИА Новости, что власти Ставрополья повторно направили в Москву документы на получение государственных жилищных сертификатов для пострадавших при майском паводке 2017 года. Сообщалось, что власти согласовали с МЧС выдачу восьми жилищных сертификатов.
"Минфину России выдать правительству Ставропольского края семь государственных жилищных сертификатов для предоставления их гражданам, лишившимся жилого помещения в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года на территории Ставропольского края", — говорится в тексте распоряжения премьер-министра.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка Два смерча над Черным морем попали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор524
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли119
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России131
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение