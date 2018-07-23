Экскурсии в рамках акции «День без турникета» в технопарке «Наукоград МФЮА» посетили около 500 человек

В детском технопарке «Наукоград МФЮА» подвели итоги акции «День без турникета», которая проходила там в пятницу, субботу и воскресенье.

Для гостей «Наукограда» подготовили масса интересных и увлекательных активностей: экскурсия по музею развития науки и техники, разнообразные мастер-классы (по архитектуре, полетам на авиатренажере, программированию, видеопроизводству), презентации оборудования и программ обучения, квесты, встречи с интересными людьми и публичные лекции экспертов. За три дня технопарк посетили около 500 гостей. Свои возможности продемонстрировали все лаборатории. А кое-кто из гостей уже решил, на какие курсы запишется осенью.

Технопарк снова откроет свои двери для всех желающих в рамках московской акции «День без турникетов» в конце августа. Даты проведения акции станут известны позже. Следите за обновлениями на нашем сайте.