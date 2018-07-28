Видеообзор матчей четверьтфинала на турнире в Гамбурге

Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. 24-летний уроженец Винер-Нойштадта , занимающий восьмое место в рейтинге АТР, исполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки, отыграл все 3 брейк-пойнта и сделал 4 брейка. Миллман трижды подал навылет при 4 двойных.

Аргентинец Леонардо Майер в трёхсетовом четвертьфинальном поединке грунтовых соревнований в Гамбурге обыграл аргентинца Диего Шварцмана (2) — 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. На счету Майера 4 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 имевшихся. Вторая ракетка соревнований отметился 2 эйсами, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9 имевшихся. Этот поединок стал первой очной встречей между теннисистами.

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Гамбурге. В четвертьфинальном матче Басилашвили, начавший соревнования с квалификации, в двух сетах обыграл третьего сеяного, испанца Пабло Карреньо-Бусту, со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Басилашвили 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Карреньо-Бусты 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 2 брейка. Соперники впервые встречались друг с другом.