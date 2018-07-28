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Видеообзор матчей четверьтфинала на турнире в Гамбурге
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Видеообзор матчей четверьтфинала на турнире в Гамбурге 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Австриец Доминик Тим (1) во втором круге турнира в Гамбурге уверенно переиграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:2, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. 24-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, исполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки, отыграл все 3 брейк-пойнта и сделал 4 брейка. Миллман трижды подал навылет при 4 двойных.
Аргентинец Леонардо Майер в трёхсетовом четвертьфинальном поединке грунтовых соревнований в Гамбурге обыграл аргентинца Диего Шварцмана (2) — 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. На счету Майера 4 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 имевшихся. Вторая ракетка соревнований отметился 2 эйсами, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9 имевшихся. Этот поединок стал первой очной встречей между теннисистами.
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Гамбурге. В четвертьфинальном матче Басилашвили, начавший соревнования с квалификации, в двух сетах обыграл третьего сеяного, испанца Пабло Карреньо-Бусту, со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Матч продолжался 1 час 46 минут. Басилашвили 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Карреньо-Бусты 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 2 брейка. Соперники впервые встречались друг с другом.
Словацкий теннисист Йозеф Ковалик в трёх партиях одолел бразильца Тьяго Монтейро на грунтовых соревнованиях в Гамбурге — 3:6, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. На счету Ковалика 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9 имевшихся. Его бразильский соперник отметился 3 реализованными брейк-пойнтами из 5 имевшихся и не отметился подачами навылет и двойными ошибками.
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