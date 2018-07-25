Шварцман разгромил Мазура и вышел в 1/4 финала турнира в Гамбурге 

Аргентинец Диего Шварцман (2) не испытал проблем в матче второго круга грунтовых соревнований в Гамбурге против немца Даниэля Мазура — 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 21 минута. На счету Шварцмана 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 имевшихся. Его соперник отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из 6 имевшихся.
Следующим соперником Шварцмана станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) — Леонардо Майер (Аргентина).