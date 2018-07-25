Шварцман разгромил Мазура и вышел в 1/4 финала турнира в Гамбурге

Продолжительность матча составила 1 час 21 минута. На счету Шварцмана 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 имевшихся. Его соперник отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из 6 имевшихся.