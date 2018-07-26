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Поражения Вердаско и Монфиса — в обзоре 2-го круга турнира в Гамбурге
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Поражения Вердаско и Монфиса — в обзоре 2-го круга турнира в Гамбурге 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Француз Гаэль Монфис не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге, уступив в матче 2-го круга аргентинскому теннисисту Леонардо Майер со счётом 1:6, 5:7.
За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Майер сыграет со второй ракеткой турнира, соотечественником Диего Шварцманом, который разгромил немца Даниэля Мазура — 6:2, 6:2.
Испанский теннисист Фернандо Вердаско (8) в трёх партиях уступил бразильцу Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 2:6, 5:7.
Соперником бразильца в борьбе за выход в 1/2 финала соревнований станет словак Йозеф Ковалик (Q), который отдал всего 4 гейма немцу Рудольфу Моллекеру (WC) — 6:4, 6:0.
Чемпионат.com: последние новости
17-летний канадский форвард Дэвис перейдёт в «Баварию» за $ 13 млн Л. Майер впервые обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге Малком успешно прошёл медосмотр в «Барселоне»
Комментарии  Ещё 12 источников 
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