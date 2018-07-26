Француз Гаэль Монфис не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге, уступив в матче 2-го круга аргентинскому теннисисту Леонардо Майер со счётом 1:6, 5:7.
За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Майер сыграет со второй ракеткой турнира, соотечественником Диего Шварцманом, который разгромил немца Даниэля Мазура — 6:2, 6:2.
Испанский теннисист Фернандо Вердаско (8) в трёх партиях уступил бразильцу Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 2:6, 5:7.
Соперником бразильца в борьбе за выход в 1/2 финала соревнований станет словак Йозеф Ковалик (Q), который отдал всего 4 гейма немцу Рудольфу Моллекеру (WC) — 6:4, 6:0.