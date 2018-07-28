Майер обыграл Ковалика и стал первым финалистом турнира в Гамбурге

Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты. На счету Майера 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 имевшихся. Его соперник отметился 6 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного из двух имевшихся у него брейк-пойнтов.