Майер обыграл Ковалика и стал первым финалистом турнира в Гамбурге 

Аргентинский теннисист Леонардо Майер в трёх партиях полуфинального матча грунтовых соревнований в Гамбурге обыграл представителя Словакии Йозефа Ковалика — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (9:7).
Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты. На счету Майера 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 имевшихся. Его соперник отметился 6 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного из двух имевшихся у него брейк-пойнтов.
Майер, являющийся действующим победителем турнира, свой титул будет защищать в матче против победителя пары Николас Джарри (Чили) — Николоз Басилашвили (Грузия).