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Л. Майер уверенно обыграл Рамос-Виньоласа на старте турнира в Гамбурге
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Л. Майер уверенно обыграл Рамос-Виньоласа на старте турнира в Гамбурге 

Чемпионат.com 1 час назад
Аргентинский теннисист Леонардо Майер стартовал с победы на грунтовом турнире категории ATP 500, проходящем в Гамбурге (Германия). В первом круге он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Майер выполнил 1 подачу навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету испанского теннисиста 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 2 упущенных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал соревнований в Германии Майер, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Марко Чеккинато (Италия, 6) — Гаэль Монфис (Франция).
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