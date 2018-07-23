Л. Майер уверенно обыграл Рамос-Виньоласа на старте турнира в Гамбурге

Аргентинский теннисист Леонардо Майер стартовал с победы на грунтовом турнире категории ATP 500, проходящем в Гамбурге ( Германия ). В первом круге он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Майер выполнил 1 подачу навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету испанского теннисиста 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 2 упущенных брейк-пойнта.