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Басилашвили победил Л. Майера в финале Гамбурга, получив «баранку» во 2-м сете
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Басилашвили победил Л. Майера в финале Гамбурга, получив «баранку» во 2-м сете 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Грузин Николоз Басилашвили (Q) завоевал титул на турнире категории ATP 500 в Гамбурге (Германия), победив в финале прошлогоднего чемпиона — аргентинца Леонардо Майера — со счётом 6:4, 0:6, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Басилашвили 4 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Майера 9 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Для 26-летнего Николоза это первый титул ATP в карьере в одиночном разряде. Интересно, что его соперник оба одиночных титула завоевал именно в Гамбурге — до 2017-го он побеждал здесь в 2014 году.
Басилашвили по итогам этого турнира получит 500 рейтинговых баллов, а Майер — 300.
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